講台語嘛ㄟ通 大林輕安居長照好幫手

上人行腳大林，下午醫療分享。大林慈濟醫院的產後護理之家，不管是素食月子餐、或母嬰照護，都讓產婦和家人很滿意，四寶媽三度回到這裡坐月子。另外分享的是輕安居，13位年輕的菲律賓照服員，特地來感恩人，而且用的是台語。

下午的這場醫療分享，來了這群年輕的菲律賓照服員，平均年齡25歲。為了阿公阿媽，他們學台語，而且很流利。

大林慈院輕安居菲律賓照服員 施約翰：「感恩師公上人你好，我是約翰，但是阿公阿媽 都叫我約翰。」

廣告 廣告

大林慈院輕安居菲律賓照服員 南瑞德：「你來吃飯 要吃 要吃完，他們(住民)對我們 很像家人，很好。」

26歲的盧瑞莎，來台灣兩年，她很感激有這份工作機會，能照顧菲律賓的家人。

大林慈院輕安居菲律賓照服員 盧瑞莎：「因為這個機會 我現在可以，幫我的弟弟跟妹妹讀書，今年我弟弟畢業 大學畢業了，所以我很感恩。」

他們用菲律賓文加註中文，筆記長輩們的照顧需求，細膩貼心。

大林慈院輕安居護理長 郭如娟：「他們加入之後，其實讓我們有更多的量能，去服務更多的長輩，更多的家庭 他們也發揮，在這份工作的成就感。」

大林慈院產後護理之家，多年來獲得產婦和家人的信任，有位四寶媽，三度回到這裡做月子，因為感受到的是如同家人般的照護。

大林慈院產後護理之家護理長 馮瑞伶：「團隊的一個照護，有產兒科醫師 中醫師，這些的加入 讓她覺得很安心，居住的環境 也讓她覺得，很像回到家的感覺。」

證嚴上人開示：「我們也很期待，他們(菲律賓照服員)在台灣，永遠永遠都要抱持這一分的善意，把台灣這一群的阿公阿媽，要用心把他們照顧好。」

醫療不只能減輕病苦，更要用愛承接生命的脆弱，就像而這群遠道而來的 菲律賓照服員的笑容，能溫暖人心。

更多 大愛新聞 報導：

嘉義大林慈院 與師分享照護心路

農曆年將近 花蓮歲末關懷發放

