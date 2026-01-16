講台語有錯？她揭張亞中「大中國心態」：王義川回嗆剛好而已

政治中心／劉宇鈞報導

藍白提案彈劾總統賴清德，立法院15日舉行第2場公聽會，邀學者專家及審查小組立委發言，民進黨立委王義川全程用台語，卻遭孫文學校總校長張亞中要求講國語，王反嗆聽不懂去找翻譯。媒體人詹凌瑀揭開張亞中的「大中國心態」，認為張被王義川回嗆剛好而已。

詹凌瑀發文表示，她小時候在家，跟爸媽妹妹都講台語，所以聽說台語沒問題，但讀寫台文的能力是0，她身為一個台派，並不是那種台文基本教義派的人，覺得講台語=愛台灣，她相信很多不會說台語的人，也同樣是愛著這塊土地。

詹凌瑀認為，台語是台灣的母語，講台語絕對是身為台灣人的權利。張亞中在台灣出生成長，一句台語都聽不懂，這是張的選擇，但是公開嗆人「講國語好不好」，不僅極度傲慢，更是毫不掩飾的展現「大中國心態」，也是「非常噁心的一個人」。

詹凌瑀強調，不想聽到台語，把中國當祖國，歡迎去祖國定居，生活在台灣，就必須尊重這裡的母語，「聽不懂是你自己的問題」，而且是必須好好反省的事情，不是在公開場合大吼，「這種人，被王義川回嗆也是剛好而已」。

