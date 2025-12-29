當系主任遞來那紙聘書，邀我赴蘇州大學客座一年時，辦公窗外正飄著細雨。我沒想過，少子化浪潮下教職緊縮的困局，竟被一灣海峽之外的機緣悄然打開。握著那張薄紙，心裡卻沉甸甸地裝滿了期待與些許的不安——彼岸，終究是書本之外，一片陌生的風景。

初抵江南，校園裡高大的銀杏樹剛開始轉黃，風裡有淡淡的桂花香。課堂上，年輕的臉龐帶著好奇，幾位學生下課後總愛圍過來：「老師，台灣也過中秋嗎？月餅是什麼餡兒？」他們眼睛亮亮的，像蓄著江南初秋的陽光。我笑著說起家鄉的綠豆椪、蛋黃酥，他們則熱切分享蘇式鮮肉月餅的豐腴。一回，課間提到余光中的詩，幾個學生竟搶著背誦〈鄉愁〉的句子。那分跨越海峽的文學共鳴，在講台下輕輕震動，撞得我心口微微發熱。

生活自有其紋理。起初不慣那飛快的辦事步調，同事一句「擼起袖子加油幹」的爽朗口號，讓總是慢條斯理的我有些失措。有回趕印教材，學校文印室的師傅看我著急，二話不說放下手邊活兒，機器轟隆作響，硬是幫我搶在課前裝訂成冊。他抹去額頭汗珠，憨直地笑：「老師上課要緊！」那笑容樸實得像校園裡剛修剪過的草地，帶著陽光的味道。 食堂打菜的阿姨，幾次下來記住了我偏愛清淡，總會特意從大鍋裡撈出沒那麼油亮的青菜，多添一勺到我盤中，嘴裡叨念：「老師，多吃點兒！」那口音濃重的關懷，漸漸成了日常最暖的調味。

秋深了，校園的銀杏葉金燦燦地鋪滿小徑。我開始在課餘學著騎共享單車，穿過垂柳依依的巷弄，去聽一段評彈的咿呀婉轉。 學生們熱心當起我的「方言小老師」，教我用「蠻好」代替「不錯」，用「靈的」形容喜歡的事物。他們則跟著我學「拍謝」、「水噹噹」這些閩南語詞彙，課堂上偶爾蹦出一句，便笑作一團。

一次課堂小考後，班長悄悄遞來一盒潤喉糖：「老師講課辛苦，嗓子要緊。」糖盒擱在講台上，窗外微風拂過，那盒子上印著的小小茉莉花，彷彿散著幽香。

學期將盡，校園裡的臘梅悄然綻出嫩黃花苞。我沒收到續任的聘書，心底卻無太多遺憾。臨別前的課堂，學生們安靜得出奇，下課鈴響，掌聲竟意外響起。

回到研究室，案頭靜靜躺著幾張手寫卡片：「謝謝老師讓我們看見台灣的可愛」、「老師，以後來蘇州，我請您吃最地道的松鼠鱖魚！」紙頁間夾著幾朵小小的、乾燥的茉莉花，素淨潔白。 我輕輕撫過那細緻的花瓣，指尖彷彿觸碰到這一年所有細微的暖意。原來人與人之間的理解，並非總要喧譁的宣告，它更像這茉莉的香氣，悄然滋長於日日尋常的講台邊、課桌旁，無聲無息，卻已沁入彼此生命的紋理，溫潤而綿長。

海峽的風依然吹拂，而心底那株悄然栽下的茉莉，已靜靜扎根。縱使隔著山水迢遞，那些課堂上交會的眼神、那些真誠的笑容，早已成為我行囊裡最柔韌的錨，穩穩繫住了兩岸之間，一分微小卻堅韌的相信——人心向暖處，終能相逢。