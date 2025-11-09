講太多失去F4！朱孝天宣布開公司 認：結束一些不好的事

男團F4成員朱孝天被切割，昨日也成立自己的新公司。（圖／相信音樂提供、翻攝自微博）





今年7月男團F4全員在五月天的臺北大巨蛋演唱會中合體，本來預計將會全員開始活動，但今（9日）爆出將以言承旭、周渝民（仔仔）和吳建豪以「F3」的型態活動，而被切割的朱孝天，昨日也宣布開公司，並坦言：「結束了一些不好的事情，現在來到更好的開端。」

根據《鏡報》報導，指出男團F4合體後，將規劃交給了相信音樂，但由於朱孝天在直播時候，屢次將團隊會議中尚未確定的細節爆出，讓團隊備感困擾，因此最後選擇排除朱孝天，讓言承旭、周渝民跟吳建豪以F3推出全新音樂規劃。

朱孝天成立自己的新公司「磐音傳媒」，還表示：「結束了一些不好的事情，現在來到更好的開端。」（圖／翻攝自微博）

不過朱孝天似乎並沒有受到「被除名」影響，昨日還在自己的小紅書分享了自己成立傳播公司「磐音傳媒」的Vlog，配文寫下：「人生新篇章～感恩支持，一起成長！」而在影片中，他其實也表示在這個行業摸爬滾打，沒想到就開了公司，還表示：「結束了一些不好的事情，現在來到更好的開端。」



