講好看電影！桃園男包廂「硬啪」14歲少女…1年後又騷擾「1動作」換緩刑

記者羅欣怡／桃園報導

年僅14歲的小惠（化名）在電影館遭性侵。（示意圖／翻攝自photoAC）

桃園男子阿偉（化名）透過交友軟體認識14歲的小惠（化名），阿偉約小惠在電影館包廂看電影，但在過程中，阿偉不顧小惠意願，性侵得逞。沒想到事隔一年，阿偉又傳訊騷擾小惠遭網友公審，阿偉眼見東窗事發，「自行」到派出所自首，因符合自首要件，桃園地院判處有期徒刑2年，緩刑5年，條件是須支付公庫30萬元並接受4場法治教育。可上訴。

判決書指出，當年18歲的阿偉透過交友軟體約小惠出門，講好在電影館看電影，但阿偉卻在包廂內，違反小惠意願性侵得逞。沒想到，今年1月初，阿偉又透過IG傳訊給小惠，騷擾過程被PO網，阿偉遭網友撻伐，小惠也揚言提告，眼見火愈燒愈旺，阿偉自行到派出所「自首」，也讓性侵案曝光。

法院審理時，小惠的律師主張阿偉是在被公審後「不得已」才前往派出所，並非發自內心認錯，但法官認為，不管阿偉是否出自真心，在事件爆發前「自爆」已符合自首要件，可以予以減刑。

法院審酌阿偉年輕、無前科、犯後坦承，但其所為嚴重侵害未成年少女身心，最終量處有期徒刑2年，給予緩刑5年之自新機會，緩刑期間須付保護管束，並在判決確定後一年內，向公庫支付30萬元，且必須參加4場次法治教育課程。 全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

