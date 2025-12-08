講座報名／傷腎誤區OUT！ 專家揭聰明避險、護腎守則





【NOW健康 編輯部／台北報導】隨著民眾對健康知識的重視提升，腎臟相關的用藥安全、日常保養與疾病迷思，成為近年最受關注的議題之一。許多人在面對慢性腎臟病、高血壓或日常止痛藥使用時，常因資訊不完整而感到困惑。



北醫藥劑部藥師王毓蜂指出，許多人擔心藥物會傷腎，但其實關鍵在於「怎麼用」而不是「能不能用」。腎臟是身體的超級濾心，負責代謝藥物與過濾廢物，許多慢性病藥物如高血壓與糖尿病藥物，正是減輕腎臟負擔的重要戰友；真正需要小心的，反而是來路不明的偏方、不當使用的止痛藥，以及錯誤的用藥觀念。

王毓蜂藥師解釋，許多民眾以為「吃西藥一定傷腎」、「天然草藥比較安全」，但這些都是普遍的錯誤迷思。不受控的三高才是造成腎臟受損的主因，而非醫師處方的慢性病藥物；至於號稱天然的保健食品與草藥，成分不明反而更具風險。



在日常用藥安全上，王毓蜂藥師強調，民眾需學會避開傷腎風險，其中最常見的地雷之一就是非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），若未經專業指示使用，可能增加腎臟負擔。她建議建立完整「藥歷」紀錄、養成「有病看醫師、用藥問藥師」的習慣，並透過多喝水、不憋尿與定期追蹤腎功能，讓每一次用藥都能更安心、更安全。



王毓蜂藥師應財團法人台北醫學大學校友會教育基金會、中華民國防高血壓協會及財團法人武聖關公文化教育發展基金會之邀，將於12月27日（六）下午，帶來專題講座「藥師說『腎』事：帶您解析藥物與腎臟的距離，破除迷思更有『腎』算」，分享藥物與腎臟的正確關係、常見傷腎迷思破解，以及最實用的護腎用藥指南，協助民眾聰明用藥、安心守護腎健康。



講座當天除了王毓蜂藥師的演講外，還特別安排2場精彩分享，分別由臺北醫學大學附設醫院細胞治療與再生醫學中心主任蕭世欣，分享「未來醫學進行式：細胞治療新觀念 — 揭開細胞治療的神秘面紗，喚醒身體自癒力！」；以及台北市宏仁診所院長李宏信，主講「秋冬耳鼻喉保健！權威醫師與你面對面解析」。



活動時間從下午1點半至4點半，下午1點即開放入場，講座地點位於台大醫院國際會議中心401室（台北市徐州路2號4樓）。名額有限，歡迎有興趣的民眾把握機會，儘速完成報名。



有興趣參加的民眾可以透過以下方式完成報名：



▸線上報名： 請填寫報名表單 https://reurl.cc/Eb1KdK



▸加入LINE@報名： 點擊連結https://Line.me/R/ti/p/%40lvx6186r加入健康公益講座LINE@。傳送欲參加者之姓名、電話、電子信箱、欲參加場次，即可完成報。



▸電話報名專線： 撥打（02）2391-0360轉報名組分機19。講座活動名額有限，敬請把握機會！



▸活動報名頁面： https://healthmedia.com.tw/event_detail.php?id=145



核稿編輯：詹舒婷



