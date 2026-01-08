講座報名／守住記憶力！ 專家揭失智症警訊與預防關鍵





【NOW健康 編輯部／台北報導】隨著台灣快速邁入超高齡社會，失智症已成為家庭與醫療體系共同面對的重要課題。而目前失智症仍屬不可逆的神經退化疾病，如何及早發現、及早介入，成為延緩退化的關鍵。



台北醫學大學附設醫院神經內科專任主治醫師蔡睿蘋表示，年齡雖是失智症的重要危險因子，但「健忘並不等於失智」。正常老化多為偶發性忘記，經提醒後仍能回想；若出現反覆詢問同一件事、判斷與規劃能力下降，甚至影響日常生活與社交功能，便需提高警覺，及早接受專業評估，才能掌握黃金介入期。

在臨床實務上，常透過「AD8極早期失智症篩檢量表」作為初步判斷工具，協助民眾留意自身或家人是否出現認知變化。蔡睿蘋醫師提醒，若量表中有多項符合，應儘速至神經內科或精神科門診檢查，透過完整評估釐清原因。早期介入不僅有助延緩功能退化，也能維持較好的生活品質，為患者與家屬爭取更長的穩定期。



蔡睿蘋醫師應財團法人台北醫學大學校友會教育基金會、中華民國防高血壓協會及財團法人武聖關公文化教育發展基金會之邀，將於1月31日（六）下午，帶來專題講座「守住記憶力！ 揭密失智症早期警訊與預防之道」，深入解析失智症的危險因子、預防策略，並介紹失智症照護相關的社會資源。



講座當天除了蔡睿蘋醫師的演講外，還特別安排2場精彩分享，分別由臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師黃建榮，主講「熟齡泌尿健康怎麼顧？ 醫解析攝護腺肥大重點」；以及台北市宏仁診所院長李宏信，主講「樂齡族耳鼻喉常見困擾 耳鼻喉保健全方位指南」。







活動時間從下午1點半至4點半，下午1點即開放入場，講座地點位於台大醫院國際會議中心401室（台北市徐州路2號4樓）。名額有限，歡迎有興趣的民眾把握機會，儘速完成報名。



有興趣參加的民眾可以透過以下方式完成報名：



▸線上報名： 請填寫報名表單 https://reurl.cc/GGL16A



▸加入LINE@報名： 點擊連結https://Line.me/R/ti/p/%40lvx6186r加入健康公益講座LINE@。傳送欲參加者之姓名、電話、電子信箱、欲參加場次，即可完成報。



▸電話報名專線： 撥打（02）2391-0360轉報名組分機19。講座活動名額有限，敬請把握機會！



▸活動報名頁面： https://healthmedia.com.tw/event_detail.php?id=146



核稿編輯：詹舒婷



