講座報名／擺脫惱人耳鳴眩暈！ 專家揭秋冬高風險警訊





【NOW健康 編輯部／台北報導】近期氣溫忽冷忽熱，日夜溫差動輒超過10度。耳鼻喉科權威李宏信醫師指出，每逢秋冬冷氣團報到，門診耳鳴、眩暈患者的症狀常明顯惡化。當環境溫度變化過大，人體調節機制易失衡，自律神經紊亂隨之而來，不僅讓人感覺疲憊，還會引發血管急遽收縮，進一步影響心血管與內耳功能，引發多重健康危機。



李宏信醫師解釋，氣溫驟降會使血管因「熱脹冷縮」快速收縮，加上身體需消耗大量能量調節體溫，雙重因素使自律神經負荷增加，容易引發血管彈性下降與供血異常。若原本就有血管狹窄、血液黏稠等問題，再遇上低溫刺激，血流更難通過細小的內耳血管，造成前庭神經與內耳結構缺乏足夠營養，進而引起眩暈、耳鳴，甚至伴隨短暫性聽力減退。

當內耳循環受阻時，患者常同時出現耳悶、頭昏、步態不穩、視線模糊、噁心想吐等症狀。李宏信醫師指出，這些情形正是內耳血流下降、神經長期營養不足的警訊。治療上，需優先改善血液循環、恢復內耳供血，並透過神經營養補充讓受損的神經逐步修復。



李宏信醫師應財團法人台北醫學大學校友會教育基金會、中華民國防高血壓協會及財團法人武聖關公文化教育發展基金會之邀，將於12月27日（六）下午，帶來專題講座「秋冬耳鼻喉保健！權威醫師與你面對面解析」，深入解說耳鳴、眩暈的成因與正確的自我保健方式，協助民眾在秋冬做好全面預防。



講座當天除了李宏信醫師師的演講外，還特別安排2場精彩分享，分別由臺北醫學大學附設醫院細胞治療與再生醫學中心主任蕭世欣，分享「未來醫學進行式：細胞治療新觀念 — 揭開細胞治療的神秘面紗，喚醒身體自癒力！」；以及臺北醫學大學附設醫院藥劑部藥師王毓蜂，主講「藥師說「腎」事：帶您解析藥物與腎臟的距離，破除迷思更有『腎』算」。



活動時間從下午1點半至4點半，下午1點即開放入場，講座地點位於台大醫院國際會議中心401室（台北市徐州路2號4樓）。名額有限，歡迎有興趣的民眾把握機會，儘速完成報名。



有興趣參加的民眾可以透過以下方式完成報名：



▸線上報名： 請填寫報名表單 https://reurl.cc/Eb1KdK



▸加入LINE@報名： 點擊連結https://Line.me/R/ti/p/%40lvx6186r加入健康公益講座LINE@。傳送欲參加者之姓名、電話、電子信箱、欲參加場次，即可完成報。



▸電話報名專線： 撥打（02）2391-0360轉報名組分機19。講座活動名額有限，敬請把握機會！



▸活動報名頁面： https://healthmedia.com.tw/event_detail.php?id=145



核稿編輯：詹舒婷



