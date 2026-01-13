講座報名／攝護腺肥大不可忽視 醫解析症狀與治療策略





【NOW健康 編輯部／台北報導】不少男性隨著年齡增長，逐漸出現排尿不順、尿流變細、頻尿或夜尿增加等情況，影響睡眠與日常生活。這些看似「忍一忍就好」的不適，其實很可能與攝護腺肥大有關，若未及早處理，症狀往往會隨時間加重。



臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師黃建榮指出，攝護腺肥大屬於男性常見的良性泌尿問題，與體內荷爾蒙變化密切相關，多半在中年後逐漸發生。當攝護腺體積增大，便可能壓迫尿道，導致排尿速度變慢、解尿不完全，嚴重時甚至影響腎臟功能與整體生活品質。

黃建榮醫師表示，臨床上會依患者的症狀程度與身體狀況，從生活習慣調整、藥物治療，到必要時的手術介入，皆有相對應的治療策略。透過正確評估與及早治療，多數患者都能有效改善排尿困擾，降低後續併發症風險。



黃建榮醫師應財團法人台北醫學大學校友會教育基金會、中華民國防高血壓協會及財團法人武聖關公文化教育發展基金會之邀，將於1月31日（六）下午，帶來專題講座「熟齡泌尿健康怎麼顧？ 醫解析攝護腺肥大重點」，從日常生活的調整，到藥物與手術等治療方式，帶領民眾認識泌尿健康的重要關鍵。



講座當天除了黃建榮醫師的演講外，還特別安排2場精彩分享，分別由臺北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師蔡睿蘋，主講「守住記憶力！ 揭密失智症早期警訊與預防之道」；以及台北市宏仁診所院長李宏信，主講「樂齡族耳鼻喉常見困擾 耳鼻喉保健全方位指南」。







活動時間從下午1點半至4點半，下午1點即開放入場，講座地點位於台大醫院國際會議中心401室（台北市徐州路2號4樓）。名額有限，歡迎有興趣的民眾把握機會，儘速完成報名。



