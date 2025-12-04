講座報名／解密細胞治療 癌症與膝關節退化迎來新希望





【NOW健康 編輯部／台北報導】癌症已連續多年位居國人死因首位，其中被稱為「沉默殺手」的胰臟癌，早期症狀不明顯，約八成患者確診時已屬晚期或合併轉移，治療成效有限。另方面，隨著高齡人口增加，退化性膝關節炎造成的疼痛與行動受限，也大幅影響長者生活品質。



臺北醫學大學附設醫院細胞治療與再生醫學中心主任蕭世欣指出，免疫細胞治療與再生醫療的進展，正在為難治型癌症與關節退化患者，帶來截然不同的新希望！細胞治療是新興的免疫與再生醫學技術，就像替身體的「自衛軍」和「修復師」強化訓練。

廣告 廣告



蕭世欣醫師解釋，癌症免疫細胞治療能強化體內自有免疫細胞的辨識與攻擊能力，使治療更精準，也較不影響日常生活，其中常見的CIK（細胞因子誘導殺手細胞）治療已在多項臨床應用中展現成效。北醫細胞治療與再生醫學中心近年回顧數據顯示，在手術、化療或放療後合併細胞治療的第四期消化道癌症患者，腫瘤控制率達65.6%，生活品質維持或改善的比例更達75.4%，為晚期癌症病患帶來實質助益。



在退化性膝關節炎方面，自體脂肪幹細胞可分泌多種生長因子，具抗發炎、促進軟骨修復等特性，有助減輕疼痛、提升行動力。蕭世欣醫師分享，部分患者接受治療後，MRI顯示軟骨增生，膝關節穩定度與活動能力明顯提升，重新找回曾經受限的生活節奏。



蕭世欣醫師應財團法人台北醫學大學校友會教育基金會、中華民國防高血壓協會及財團法人武聖關公文化教育發展基金會之邀，將於12月27日（六）下午，帶來專題講座「未來醫學進行式：細胞治療新觀念—揭開細胞治療的神秘面紗，喚醒身體自癒力！」，分享細胞免疫治療與再生醫學的最新發展，並以臨床案例解析如何協助癌症與退化性關節炎患者提升療效與生活品質。



講座當天除了蕭世欣醫師的演講外，還特別安排2場精彩分享，分別由臺北醫學大學附設醫院藥劑部藥師王毓蜂，分享「藥師說「腎」事：帶您解析藥物與腎臟的距離，破除迷思更有『腎』算」；以及台北市宏仁診所院長李宏信，主講「秋冬耳鼻喉保健！權威醫師與你面對面解析」。



活動時間從下午1點半至4點半，下午1點即開放入場，講座地點位於台大醫院國際會議中心401室（台北市徐州路2號4樓）。名額有限，歡迎有興趣的民眾把握機會，儘速完成報名。



有興趣參加的民眾可以透過以下方式完成報名：



▸線上報名： 請填寫報名表單 https://reurl.cc/Eb1KdK



▸加入LINE@報名： 點擊連結https://Line.me/R/ti/p/%40lvx6186r加入健康公益講座LINE@。傳送欲參加者之姓名、電話、電子信箱、欲參加場次，即可完成報。



▸電話報名專線： 撥打（02）2391-0360轉報名組分機19。講座活動名額有限，敬請把握機會！



▸活動報名頁面： https://healthmedia.com.tw/event_detail.php?id=145



核稿編輯：詹舒婷



更多NOW健康報導

▸強化自主醫療決策 健保擴大預立醫療照護諮商給付

▸台灣學童近視問題嚴重 眼科醫師聚焦近視控制關鍵問題