講座導覽帶您認識墾丁森林百年植物史 「我的墾森植感手札」特展12月31日於墾森開展

▲林保署屏東分署將於12月31日在墾丁國家森林遊樂區遊客中心，推出《我的墾森植感手札－墾森植物特展》。（圖／林保署屏東分署提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】想與百年前的樹木對話嗎？林業及自然保育署屏東分署攜手林業試驗所恆春研究中心，將於12月31日在墾丁國家森林遊樂區遊客中心二樓，推出《我的墾森植感手札－墾森植物特展》。本次展覽首度採用活潑清新的2D漫畫風格，從旅遊者的第一人稱視角出發，帶領民眾一窺從日治時期保存至今的熱帶植物珍貴歷史，讓遊客在南國暖陽中，開啟一場跨越世紀的「植感」探索之旅。

12月31日開展日當天上午11點同步舉辦《穿越日治時期的恆春半島熱帶植物發展》山林講堂，邀請屏東科技大學森林系楊勝任教授導覽主講，帶領聽眾深入淺出地認識墾森獨特的植物生態。此外，為了增加觀展的互動樂趣，民眾只要在展覽期間依循指引完成指定任務，就有機會將質感精美的「我的墾森植感手札」限量筆記本帶回家，記錄下專屬於自己的森林冒險點滴。

林保署屏東分署指出，墾丁國家森林遊樂區不僅是避暑勝地，更承載了滿滿的歷史底蘊。因50萬年前板塊運動，形成了全球罕見的高位珊瑚礁林地形；1904年日據時期在此設立「龜仔甪母樹園」，由植物學家田代安定等人引進多種具經濟價值的熱帶植物，走過120年歲月，園區內至今仍屹立著五百多種、樹齡逾百年的珍貴樹木，宛如一座生生不息的時空森林，透過本次特展，民眾將能完整認識這段從植物引進、栽培到現代研究的精彩歷程。

屏東分署表示，歲末年終及迎接2026年的到來，邀請民眾遠離都市塵囂到墾丁森林遊樂區感受這片百年森林的獨特魅力，亦可走進雙流、藤枝國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區，透過多元的森林生態與壯麗景致，在自然的懷抱中療癒身心，為新的一年注入滿滿能量。