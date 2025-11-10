講座結合書展 不同世代創作者談馬祖經驗

（中央社台北10日電）連江縣政府與文訊雜誌社共同舉辦「風的方向，島的心事：馬祖進行式」講座，邀請不同世代的創作者分享馬祖經驗，並結合「馬祖書展」，呈現馬祖的文化傳統與海洋精神。

根據文訊雜誌今天發布的新聞稿，這項活動9日於紀州庵文學森林登場，講座由詩人謝昭華主持，呼應「馬祖藝術島」活動，邀請4名不同世代的創作者陳天順、董逸馨、掐米和謝銘分享各自的馬祖經驗。

陳天順分享父母的戰地經驗，闡述對馬祖複雜的情緒，並與妻子夏叔華共同創作「雷盟弟的戰地童年」一書。

董逸馨自研究所畢業回島至今17年，以自身經營的「南萌咖啡館」做為文創基地，重新尋找過往外公在島上的足跡。

經營YouTube頻道的掐米，推廣閩東語和馬祖文化，也創作雙語繪本「貓囝趁錢」，努力以平易近人的方式轉譯文化。

詩人謝銘以「淺談在地文學的可能」一文，點出意象如何使在地環境、記憶和文化的深刻書寫得以可能。

藝術家陳益輝特別介紹他以戰地前線特有的軌條砦和水泥墩為靈感，創作的裝置藝術「築巢」，表現在戰地情境中的獨特文化。

此外，由作家劉枝蓮策畫的「馬祖書展」，呈現馬祖深厚的文化傳統與海洋精神，展至21日。（編輯：管中維）1141110