「講得很像那個」！鄭麗文謁兩蔣又被問吳石 尬笑反應曝光

即時中心／顏一軒、李美妍報導

國民黨新任主席鄭麗文近期參加統派團體所舉行的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，孰料追悼名單中有前高階共諜吳石而惹議，鄭麗文今（24）日前往慈湖與頭寮陵寢謁陵，向蔣介石、蔣經國致敬。在場記者問及先前祭拜吳石一事，鄭麗文露出尷尬微笑說，「講得很像那個...」，隨後才收起笑容繼續受訪。





鄭麗文今日在國民黨發言人江怡臻、副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑及副秘書長兼組發會主委李哲華，考紀會主委兼中國部主任張雅屏及多位中央黨部幹部、中常委，以及桃園市黨部志工與同仁，前往桃園慈湖及大溪陵寢，向蔣介石及蔣經國獻花致敬。

記者提問，外界說您之前祭拜過吳石，這一次有來跟他們解釋清楚這是一個誤會嗎？鄭麗文聽聞問題後就先露出尷尬微笑，隨後低語道，「講得很像那個....」。

她隨後表示，「麗文備感榮幸，也覺得肩上擔子特別重，我們首先到慈湖，大家都知道，現代史上三場重要戰爭都是由蔣介石領導，包含北伐、抗日，乃至於國共內戰，這三場戰爭決定了『當代中國』的命運」。

鄭麗文稱，在過去烽火連天的時代，蔣介石保衛中華民國、台灣，今天也希望國民黨能扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定與和平。

最後，鄭麗文祈願，希望蔣介石、蔣經國能給她勇氣、智慧跟力量，在中華民國面臨如此嚴峻的挑戰與艱難的處境中，能繼續成為保護台灣民主、捍衛中華民國、開創區域和平穩定最重要的政治力量。







