講究！珊瑚媽祖「擦油養護」燈光角度有眉角

廟方平時維護上就非常講究，由於珊瑚是屬於有機寶石，所以不能用酒精，而是要用嬰兒油擦拭清潔。（圖／東森新聞）





宜蘭南方澳寶石珊瑚媽祖廟遭竊，而珊瑚媽祖到底有多尊貴呢？廟方平時維護上就非常講究，由於珊瑚是屬於有機寶石，所以不能用酒精，而是要用嬰兒油擦拭清潔。另外現場7盞投射燈，得用散光型的LED燈，底座燈還規定得25度仰角，就是為了避免直射光線聚熱，導致珊瑚裂開損壞。

將抹布沾上嬰兒油，小心來回擦拭神像，畢竟這一尊是全球唯一的珊瑚媽祖，價值不斐，維護上也不容輕忽。珊瑚媽祖廟總幹事賴桂美：「我們就會把媽祖整理的乾乾淨淨，迎接春節。」

珊瑚媽祖遭竊，如今被偷的寶石找回來了，廟方將寶石淨爐，同時為珊瑚媽祖清潔，為寶石歸位做好準備。珊瑚媽祖重達600公斤，其中神像的臉、手部以及令牌，是由一塊重達50多斤稀有的寶石「桃紅珊瑚」耗時兩年半雕刻而成，因此珊瑚媽祖身上的各個配件，全都要仔細清理一遍。

珊瑚媽祖廟總幹事賴桂美：「珊瑚都要用油去清潔，所以我們都會固定一段時間，就會幫媽祖保養。」

根據了解，廟裡的香所飄散的煙油並不會傷害到神像，但會產生煙垢，由於珊瑚是屬於有機寶石，怕酸性物質，也不能使用酒精，必須使用嬰兒油擦掉髒汙，防止乾燥和恢復光澤。

另外除了清潔很講究，現場燈光也有眉角。珊瑚媽祖廟總幹事賴桂美：「燈要柔，也不能直射在那個珊瑚。」

7盞投射燈是採用散光型LED燈，其中底燈調整為25度仰角。避免燈光直射產生熱度，造成珊瑚裂開或損毀，廟方費心維護媽祖的美，畢竟媽祖是女性也愛漂亮，不只配飾要金閃閃，還有專屬化妝盒。

珊瑚媽祖廟總幹事賴桂美：「因為媽祖給他夢境，她要這些東西，這一系列的東西，都是由她親自欽點的喔。」

廟方每年會為珊瑚媽祖清理3次，除了春節，還有媽祖誕辰以及珊瑚媽祖的安座日。現在飾品被竊尋回，廟方將再次為媽祖護膚打扮，妝嘎水水。

