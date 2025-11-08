講話太大聲被檢舉！通緝犯藏匿近一年 「一個舉動」露餡遭逮

新北市一名通緝犯因講話聲音過大，引起鄰居報警，最終導致其藏匿行蹤曝光而被捕。48歲周姓男子因毒品案被判刑11個月，卻在執行時間未報到而四處躲藏近一年。7號晚間七點多，他與55歲李姓友人在板橋四維路一處公寓內談話聲音過大，鄰居誤以為有人吵架而報警，警方到場後發現毒品，並查出周男的通緝身分，當場將其逮捕。

員警獲報民宅內有人疑似吵架，上門勸說意外抓到通緝犯和兩包毒品。 (圖／TVBS)

當警方接獲民眾報案，指稱板橋四維路一處公寓內有人疑似在吵架時，員警立即趕赴現場關心。抵達現場後，警方在門外試圖確認屋內發生什麼狀況，但開門的男子連忙表示沒事，似乎不太想開門。警方發現情況可疑，不斷勸說要他開門，男子最後才讓警察進入屋內。由於事發地點鄰近夜市，當時正值用餐時間，附近人潮眾多，許多民眾看到數名警察和消防車到場，以為發生重大案件而不敢靠近。

警方在抄錄個資時，眼角瞄到屋內有裝著不明物體的夾鏈袋，因此進一步搜索。原來48歲周姓男子當天與55歲李姓友人去共同朋友家找人，在屋內談話音量過大，被鄰居誤認為爭吵聲而報警。員警到場後，三人否認有吵架，聲稱只是講話比較大聲，但警方在屋內桌上發現兩包可疑物品，經篩檢後確認為海洛因和安非他命。

由於屋內三人都不承認毒品的所有權，警方將他們全部帶回派出所進一步調查。經查證，走在後方的周姓男子去年底因毒品案被判刑11個月，但在執行時間到了後沒有報到，一直在四處躲藏。這次因為講話聲音過大引起警察關切，最終暴露行蹤而被逮捕，周男恐怕也沒想到，躲藏了一年多，最終敗給了自己的大嗓門。

