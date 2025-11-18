講話有口音就盤查！美ICE北卡抓百人 嗆民眾：閉嘴

美國ICE在北卡逮捕130人，當地居民人心惶惶。（圖／達志影像美聯社）

美國ICE執法人員在北卡羅萊納州，大動作逮捕130人，引發當地居民恐慌。CNN採訪團隊在現場目擊，發現ICE特工，只因為一對父子講話有口音，就當街攔截盤查，北卡各地掀起反ICE示威潮。

美國移民執法機構ICE在北卡羅萊納州展開大規模逮捕行動，一舉拘捕130人，引發當地社區嚴重恐慌。CNN採訪團隊親眼目睹ICE特工僅因一對父子說話帶有口音，便在街頭進行攔截盤查。這些執法行動不僅造成居民不安，更引發北卡各地掀起反對ICE的示威浪潮，甚至連外籍議員也感到人身安全受到威脅。

CNN採訪團隊在北卡羅萊納州夏洛特的中央大道上，恰巧目睹美國海關與邊境保護局執法人員在蘭斯代爾大街上圍繞正在吹落葉的工人，要求檢查兩人的證件，疑似因為他們說話帶有口音而懷疑他們是非法移民。被攔截的男子Anthony表示，執法人員詢問他是否為公民，他回答是，但當執法人員發現他父親講話有口音時，又進一步質疑他父親的公民身分。

這些突襲行動嚇壞了社區居民。一位社區居民拿起擴音器，對著警員大喊，同時提醒被邊境巡邏隊詢問的人有權保持沉默。然而，ICE特工當街回嗆民眾，要求他們閉嘴不要講話。美國ICE在北卡羅萊納州大肆執行突襲任務，一口氣逮捕130人，使當地居民人心惶惶。

抗議聲浪從早到晚不斷，抗議民眾高喊「不要再有移民執法」、「不要再有驅逐出境」等口號。就連北卡的外籍議員也感到不安全。美國國土安全部發布一段影片進行反擊，聲稱一名白人駕駛，也是美國公民，在他們執行任務時試圖衝撞執法人員。

然而，民眾仍無法接受ICE人員全副武裝、開著未標示車輛將目標對準美國公民。一位民眾批評ICE特工戴著面具執法，質疑他們的做法好像要進入戰區。北卡羅來納州州長Josh Stein表示，每個人都希望自己的社區是安全的，但太多聯邦執法人員的行動在夏洛特完全造成反效果。這些ICE執法行動已從芝加哥蔓延至北卡，在全美掀起更多恐慌。

