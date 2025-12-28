講話靠很近！台南警「手伸裙底」疑偷拍 人妻當場活逮

台南市一名身材姣好的短裙人妻，日前在永康區某超商疑似遭偷拍裙底風光，她大怒當場抓住對方痛斥，後來經查該名嫌疑犯竟然是警察，他所屬的警察機關也說話了。

該名人妻也將經過一五一十po上網，她憤怒表示整起事件發生在永康區的7-11「康橋門市」，當天她正在取貨，被一位男子藉故問事情並且整個人挨近她，當下她警覺發現對方把手機鏡頭向上，伸入她的裙底偷拍。

人妻表示，當下她大怒抓住對方質問：「是不是在偷拍！？」該名男子不假思索秒答：「沒有、有偷拍出去被車撞死」，她當下立刻呼喊在店外的老公進來幫忙處理，豈料對方當下迅速掙脫她要逃，所幸店員見義勇為幫忙圍住該男子並協助報警，這位嫌疑犯則當場衝進男廁躲藏。

永康分局員警趕抵後，檢查該男子的手機，發現裡面並無偷拍照片，該人妻則是堅持要去警局並表示：「照片刪掉還是可以還原！」後來確認該名男子的確有做出「把手機伸進裙底偷拍」的動作，該名人妻也旋即在警局提出告訴。

不過更驚人的並不在此，而是警方一查個資，發現該名楊姓嫌疑犯竟然是台南第三分局的員警，當場辦案辦到自己人，但楊姓員警對犯行堅決否認，並主動交出手機表示「願意提供手機進行鑑識還原」。

據《自由時報》的報導，楊姓員警已經當了十幾年的警察，曾經被女性同僚投訴，表示他講話都「靠很近」，派出所所長於是報請分局，將楊姓員警調到郊區一間「沒有女性同仁」的派出所，沒想到發生這樣的事。

楊員所屬的第三分局則表示，他的確有被依涉犯《刑法》妨害秘密罪，移送台南地檢署偵辦，後來獲無保請回，「將持續關注後續偵審情形，秉持警紀警辦、毋枉毋縱、不護短的態度，若楊員確實涉有不法，將從嚴究辦，絕不包庇任何違法行為」。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

