講電話太激動！女突墜溪躺臥「動不了」 緊急救起傷勢曝光

昨天（12／27）全台氣溫仍然偏低，但是居然有女子因為情緒激動，竟不慎墜落冰冷的溪中，而且動彈不得。民眾見狀趕緊報警處理，還好女子僅有多處擦挫傷，在情緒平復後狀況逐漸穩定。

桃園警桃園分局表示，昨天17時許，有民眾匆忙跑進桃園警察分局小檜溪派出所報案，表示有女子講電話疑似與友人吵架，情緒激動不慎從民光東路的天助橋跌落南崁溪中。

警方派員立即趕往現場，發現越南籍裴姓女子（34歲）躺臥在溪水中，離岸邊約30公尺，立即呼叫支援並下水施救，同時通報消防人員到場協助。

救援人員到場確認女子跌落時造成身體多處擦傷、背部劇烈疼痛無法動彈，支援警力與消防人員共同將女子抬回岸上，經以長背板固定後，警消合力將其抬上路面送醫治療，經了解裴女與友人因感情問題於電話中爭吵，一時不慎跌落溪中，已通知其友人前往照顧目前狀況穩定。

