謝亞軒狂飆5顆三分也難救 中信特攻客場17分差敗給攻城獅
TPBL新北中信特攻今（15日）作客新竹縣體育館，挑戰新竹御嵿攻城獅。特攻隊射手謝亞軒雖攻下本季新高的 24 分，洋將內馬（Nemanja Radovic）也挹注 24 分，但團隊外線命中率不佳，開局即陷入落後，一路苦苦追趕。終場特攻以 85 比 102 不敵攻城獅，吞下敗仗。
賽事首節，攻城獅打出 7 比 0 開局，特攻隨即陷入追趕局面。謝亞軒單節獨攬 10 分，試圖咬住比分，但團隊攻勢僅集中於他與兩名洋將內馬、馬可（Marko Todorovic）身上，第一節結束特攻以 18 比 28 落後。第二節特攻雖一度打出 11 比 5 反擊，將比分追至 4 分差，但攻城獅立刻回敬三分球再度拉開。上半場結束，特攻以 37 比 52 落後 15 分。
易籃後，阿巴西、林韋翰等人挺身而出，聯手繳出 10 比 4 攻勢，一度將分差縮小至個位數。特攻此節攻勢回溫，單節拿下 25 分，三節打完仍落後 12 分。決勝節，謝亞軒再度開啟反攻，個人單節獨攬 11 分，包含 3 顆三分外線，一度將差距追至 7 分。然而攻城獅很快澆熄特攻的反攻氣焰，儘管賽事尾聲內馬及阿巴西補上三分彈，仍無力扭轉頹勢，終場以 17 分差落敗。
特攻隊今日僅 3 人得分上雙。謝亞軒攻下全隊最高的 24 分，外帶 5 籃板、3 助攻、2 抄截，並投進 5 顆三分球；內馬同樣貢獻 24 分，另抓下 12 籃板；馬可則繳出 18 分、16 籃板的「雙十」成績。
賽後總教練莫米爾（Momir Ratkovic）坦言這是一場艱辛的敗仗：「上半場外線命中率非常低，這是比較不能接受的。」他肯定謝亞軒的好表現，但也鼓勵本土球員在進攻端挺身而出：「不管是中距離或外圍投射都要回去再加強，在場上不要猶豫，有空檔就勇敢出手。」
針對阿巴西近況，莫米爾透露，阿巴西與馬可皆是帶傷奮戰：「先前阿巴西撞到手肘，馬可則是撞到肋骨。」他坦言傷勢對兩人一定有影響，狀態非 100%，但感謝他們持續出賽的決定，並相信他們會慢慢找回應有節奏。
繳出本季新高分的謝亞軒表示：「前幾場表現比較不如預期，教練團和隊友給予我很多支持，很高興今天終於有做出一些反彈。」他也坦言，球隊在外線空檔的把握度不佳。中信特攻目前戰績 4 勝 4 敗，聯盟排名暫居第三。下一場賽事將於 11 月 23 日作客桃園巨蛋，挑戰桃園台啤永豐雲豹。
