謝京穎公布雙胞胎性別！與張書偉都猜錯 戳破氣球「驚訝反應全被拍」

男團「Energy」張書偉與八點檔女星謝京穎結婚2年，上月驚喜宣布懷孕喜訊，預計今年春天後迎來雙胞胎。昨（12月31）日跨年夜，謝京穎在社群平台回顧過去一年點滴，文末附上1名女性與2個寶寶的表情符號，疑似洩漏寶寶性別。今日元旦，夫妻倆也公開性別派對影片，正式揭曉雙胞胎性別。

謝京穎與張書偉舉辦性別派對。（圖／翻攝自謝京穎IG）

影片中，張書偉與謝京穎皆身穿藍色服裝入鏡。談及選擇藍色原因，書偉笑說自己來自三兄弟家庭，第六感認為寶寶也會是男孩；謝京穎則透露確定懷孕後不久曾夢見一堆蛇，一直以來都被外界解讀為生男孩的徵兆。沒想到戳破氣球瞬間，大量粉紅色氣球噴出，代表肚子裡的雙胞胎其實是女兒。

謝京穎與張書偉皆猜錯寶寶性別。（圖／翻攝自謝京穎IG）

夫妻倆全猜錯，瞬間露出驚訝神情，謝京穎更是驚呼不斷，事後在貼文中寫下「其實男生女生都好，因為你們都是我們的寶」，更恭喜書偉正式入住1男3女的「女子宿舍」。影片曝光後，親友與粉絲紛紛湧入留言祝福：「男生女生都好」、「是小公主們！太開心了」、「恭喜！感覺女兒會被妳打扮得很漂亮」。

