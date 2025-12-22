謝京穎喜懷龍鳳胎？洪都拉斯脫口1句全場嚇傻 抖出陳漢典「道歉內幕」

記者宋亭誼／台北報導

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）跳過認愛步驟，9月無預警宣布結婚喜訊，消息喜獲各界祝福，小倆口也將於明年1月舉辦世紀婚禮。陳漢典與Lulu交往期間保密到家，就連男方《全民大悶鍋》的戰友洪都拉斯也被蒙在鼓裡，洪都拉斯今（22）日出席八點檔首映會，坦言陳漢典事後還為此向他道歉。

洪都拉斯與謝瓊煖飾演夫妻。（圖／記者鄭孟晃攝影）

洪都拉斯與陳漢典2003年參與《全民大悶鍋》認識到現在，「從他讀大學、選秀拿冠軍，他是一步一腳印，也從來不鬧緋聞，在台上諧星本質發揮的淋漓盡致。」近期兩人則合作舞台劇《明星養老院》，不過洪都拉斯透露，他事前完全不知道陳漢典的感情狀況，陳漢典公佈婚訊後還向他道歉，並親自邀請他參加自己的婚禮。

廣告 廣告

洪都拉斯一路看著陳漢典成長。（圖／記者鄭孟晃攝影）

洪都拉斯表示一定會去參加陳漢典與Lulu的婚禮，至於紅包會包多少？洪都拉斯開玩笑稱：「我就問他要包多少，我看他怎麼厚臉皮啊。」另一方面，洪都拉斯與謝瓊煖這次在劇中飾演重組家庭，謝瓊煖帶著藍葦華、蘇晏霈嫁給洪都拉斯，之後兩人生下宮美樂與曾子益，當媒體開玩笑詢問兩人是否為龍鳳胎，洪都拉斯突然脫口「又不是謝京穎」，一度讓全場驚呆，不過洪都拉斯解釋自己並非暴雷對方寶寶性別，只是此前得知她懷雙胞胎才會隨口一提。

更多三立新聞網報導

張文奪3命墜樓亡！《角頭》被點名「敗壞風氣」 黃尚禾不忍發聲了

謝京穎證實懷雙胞胎！疑「一口氣植入2胚胎」 公司鬆口曝真相

爆紅童星變流浪漢！36歲男星「淪落街頭」遭目擊 真實慘況流出

專訪／正面槓上圈內大佬！張榕容當場拍桌開嗆 「衝突過程」曝光

