謝京穎報喜懷上雙胞胎 書偉捲閃兵全面停工當爸發聲了

張書偉(右)、謝京穎迎來結婚2週年。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕Energy成員書偉與八點檔女星謝京穎迎來結婚2週年，今(18)日透過社群平台開心宣布即將升格當爸媽，報喜謝京穎懷上雙胞胎。對此，張書偉透過經紀人回應：「很開心也很期待孩子的到來，開始要跟身邊的朋友學習，當個新手爸爸。」

談及即將當爸的喜訊，書偉表示：「很幸運能有這個機會，跟京穎一起邁向人生的另一個階段，我們會珍惜也會加油，謝謝大家的祝福。」

書偉近來歷經父親辭世，又捲入閃兵風波，Energy將休團至明年6月30日。不過，原定的公益活動及明年1月兩場台北小巨蛋演唱會將如期舉辦，12月24日他也會於台北舉辦的公益演唱會與團員合體現身。

