謝京穎報喜懷雙胞胎！同框閃兵風波張書偉：謝謝你們選擇我們

張書偉(左)、謝京穎今天結婚兩週年報喜。(資料照，記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝京穎和Energy團員張書偉結婚2年，近期演出民視八點檔《好運來》，卻因臉型變圓、小腹微隆以及一頭明顯的「布丁頭」被懷疑「好孕來」，如今八點檔殺青，她昨缺席殺青酒，再度遭疑懷孕無法碰酒，沒想到今天就跟張書偉一起宣布懷了雙胞胎的好消息，他們開心直呼：「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運。」

她在文中提到，今天是兩人結婚兩週年，也多了兩個新成員，「給了我們強大的力量，和滿滿的幸福，相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望，帶著愛我們的大家給予的祝福與期待，相約明年春暖後見面吧！」認為一次兩個雙馬寶，是年末最甜蜜的聖誕禮物。

廣告 廣告

然而她這回低調，看來也和張書偉10月深陷閃兵風波有關，他爆出閃兵後工作全停擺，夫妻倆在社群媒體變得低調，大幅減少發文頻率。

【看原文連結】

更多自由時報報導

73歲李亞萍爆罹失智症！露面吐近況 醫曝：受憂鬱症影響

「冬至」日月雙星交輝！12星座「財福雙收」靠這招

八點檔女星激烈纏鬥大反派 「亡命逃竄倒臥海邊」畫面曝光

「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

