謝京穎大肚藏不住「上週就被發現有孕」帶球趕拍戲 經紀公司：是水腫

記者趙浩雲／台北報導

藝人謝京穎與張書偉結婚兩週年，今（18）日宣布懷雙胞胎，而其實上週才被發現體態與臉型明顯圓潤，肚皮動靜再度備受討論，但經紀公司否認，結果過一週就宣布懷孕了。

而謝京穎近來緊鑼密鼓拍攝八點檔，卻被眼尖網友發現身形似乎圓潤許多，小腹也有些凸出，被外界懷疑有孕。對此，謝京穎所屬經紀公司鳳凰藝能也回應：「謝京穎一直在工作，近期《好運來》也要完結篇了，正在趕拍中；可能因為工作忙碌，所以螢光幕上顯得水腫吧。」

廣告 廣告

結果過不到一週，謝京穎就宣布懷孕了，謝京穎在貼文中寫下「2025.12.18 結婚兩週年」，並以「我們家一次多了兩個新成員」揭曉懷孕喜訊，直言寶寶的到來是「我們的幸運」，也為夫妻倆帶來強大的力量與滿滿幸福。她感性表示，相信在孩子陪伴下的未來，將會變得更加美好、充滿希望。

謝京穎。（圖／翻攝自謝京穎臉書）

文末她也向外界報喜，透露將帶著親友與粉絲的祝福，相約明年春暖後見面，溫暖迎接雙胞胎寶寶到來，並以「一次兩個雙馬寶」形容這份年末最甜蜜的禮物。消息曝光後，立刻湧入大批網友與圈內好友留言祝福，紛紛恭喜她升格雙寶媽，幸福滿溢。

更多三立新聞網報導

謝京穎宣布懷雙胞胎！寶寶預產期曝光 結婚兩年「一次兩個雙馬寶」

鈕承澤假釋出獄！舊愛林秀玲曝「兩人已斷聯」：後來同學會都沒來

不意外朱孝天亂講話！F4推手柴智屏認「太衝動」：他本來就不太世故

獨家／唐治平斥「常如山沒找教泰拳」愛爾麗不忍打臉了 親曝事發經過

