謝京穎宣布懷孕！冷凍胚胎成功，和Energy書偉結婚2週年「一次迎雙胞胎」

演藝圈再傳喜訊！八點檔女星謝京穎與Energy團員張書偉結婚剛滿兩周年，今（18日）選在這個特別的日子，於社群網站宣布懷孕好消息，而且一懷就是「雙胞胎」，可說是雙喜臨門。夫妻倆開心迎接家中兩位新成員，並將這份驚喜形容為「年末最甜蜜的聖誕禮物」。

謝京穎在社群貼文中難掩喜悅，寫下：「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運。」她感性表示，這對雙胞胎寶寶給了他們強大的力量和滿滿的幸福，並相信有孩子陪伴的未來，會變得更美好且充滿希望。文末更與粉絲相約「明年春暖後見面」，並俏皮標註「一次兩個雙馬寶」，證實將在明年馬年迎來寶寶。

事實上，謝京穎曾在今年三月透露已進行冷凍胚胎，為懷孕積極準備。據了解，這次成功懷孕雖然植入了先前準備的胚胎，但僅植入「一顆」受精卵，最後卻懷上雙胞胎，被夫妻倆視為「意外的驚喜」。

謝京穎和張書偉在2年前成為夫妻。（圖片來源：臉書 謝京穎 Orange）

其實喜訊公布前已有端倪，近期謝京穎在民視八點檔《好運來》中的戲份吃重，但觀眾早已發現她的身形較以往圓潤，臉型變豐腴且小腹微凸，甚至頂著一頭明顯的「布丁頭」造型，引發懷孕猜測。而就在昨晚《好運來》劇組舉辦殺青酒，謝京穎刻意缺席，也再度被猜測是否因懷孕不便飲酒。

回顧種種跡象，似乎正是為了等到結婚紀念日，才未及時向大眾公布喜訊。如今好消息終於公開，謝京穎與張書偉的經紀公司「鳳凰藝能」也發出聲明，誠摯恭喜兩位藝人。公司表示，接下來最重要的是一家四口平安健康，讓媽媽能夠安心、舒服地度過孕期，寶寶們也能穩定成長。

對於謝京穎未來的工作安排，經紀公司強調，將以「健康為最優先考量」，行程會保持彈性，讓藝人在需要休息時能夠安心調整，全力支持準媽媽。

