謝京穎宣布懷雙胞胎！寶寶預產期曝光 結婚兩年「一次兩個雙馬寶」

記者趙浩雲／台北報導

藝人謝京穎與張書偉結婚兩週年，終於迎來人生重大喜訊！她今（18）日透過社群平台宣布懷上雙胞胎，甜蜜分享家庭即將迎來兩位新成員的好消息，開心的說「歡迎光臨張宅」，同時透露了寶寶預產期。

謝京穎在貼文中寫下「2025.12.18 結婚兩週年」，並以「我們家一次多了兩個新成員」揭曉懷孕喜訊，直言寶寶的到來是「我們的幸運」，也為夫妻倆帶來強大的力量與滿滿幸福。她感性表示，相信在孩子陪伴下的未來，將會變得更加美好、充滿希望。

文末她也向外界報喜，透露將帶著親友與粉絲的祝福，相約明年春暖後見面，溫暖迎接雙胞胎寶寶到來，並以「一次兩個雙馬寶」形容這份年末最甜蜜的禮物。消息曝光後，立刻湧入大批網友與圈內好友留言祝福，紛紛恭喜她升格雙寶媽，幸福滿溢。

謝京穎全文：

2025.12.18結婚兩週年

我們家一次多了兩個新成

謝謝你們選擇了我們 是我們的幸運

給了我們強大的力量 和 滿滿的幸

相信有你們陪伴的未來

我們會變得更美好也充滿希望

帶著愛我們的大家給予的祝福與期待

相約明年春暖後見面吧

歡迎光臨 《張宅》 我們的寶貝們

#一次兩個雙馬寶

#年末最甜蜜的聖誕禮物

