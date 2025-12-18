謝京穎懷上雙胞胎！資深女星「不孕10年」試管產女 聞訊激動哭了

記者宋亭誼／台北報導

謝京穎與男團「Energy」成員張書偉結婚2年，今（18）日證實懷上雙胞胎。育有一雙兒女的資深女星李沛綾，稍早出席八點檔宣傳活動得知喜訊激動落淚，坦言此前就知道謝京穎很想當媽，加上自己過去也曾嘗試過試管，深知一名女性想成為母親需要付出極大的努力。

李沛綾得知謝京穎懷雙胞胎激動哭了。（圖／記者趙于瑩攝影）

李沛綾過去演出反派惡女迅速走紅，卻在當紅之際結婚懷孕，一度淡出演藝圈，生下兒子之後，她努力了10年肚皮始終沒有動靜，為了不留下遺憾，她選擇嘗試做試管嬰兒，最後也成功盼來寶貝女兒，因此她非常能體會成為人母的辛苦。

廣告 廣告

李沛綾手上翡翠要價不斐。（圖／記者趙于瑩攝影）

李沛綾在金獎導演馮凱操刀下，化身性格火辣、命運坎坷的正宮角色，她笑稱自己像「椒香麻辣豆腐」，為愛犧牲一切，不僅替吳皓昇頂罪入獄，還被迫與孩子分離，她也透露，這次角色的情感強度，是自己演藝生涯中數一數二的挑戰。為了飾演強勢的大老婆，她特地砸重金治裝，甚至配戴台中地主前夫送的6位數紫翡翠盛裝出席。

更多三立新聞網報導

程予希被封女同志天菜！踢爆曾敬驊「私下真面目」：會瞬間愛上

去年才辦豪華婚禮！陳喬恩證實「親口提離婚」 小9歲尪真實反應曝

孟耿如低調離婚黃子佼...程予希洩閨蜜「真實近況」：很偉大

穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了

