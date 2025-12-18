謝京穎懷孕！喜懷雙胞胎「感謝他們選擇我們」 張書偉陷閃兵後首露面

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，今（18）日謝京穎突然宣布懷上雙胞胎的喜訊，「我們家一次多了兩個新成員！」而她也分享了自己與老公張書偉拿著超音波照的合影，而這也是張書偉陷入閃兵風波後首次露面。

謝京穎懷孕。（圖／翻攝自謝京穎IG）

謝京穎發文表示，今天是夫妻倆結婚兩週年，同時也向大家宣佈懷孕喜訊，「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福。」而他也相信有了孩子們的陪伴未來會更加美好且充滿希望。最後，謝京穎也向寶寶們喊話：「帶著愛我們的大家給予的祝福與期待，相約明年春暖後見面吧！歡迎光臨『張宅』我們的寶貝們。」

其實謝京穎先前因為在8點檔中被發現身形疑似有點發福，傳出懷孕消息，而當時所屬經紀公司鳳凰藝能回應：「謝京穎一直在工作，近期《好運來》也要完結篇了，正在趕拍中。可能因為工作忙碌，所以螢光幕上顯得水腫吧。」如今宣布懷孕讓大家又驚又喜。

謝京穎全文：

2025.12.18 結婚兩週年

我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量 和 滿滿的幸福。相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望。帶著愛我們的大家給予的祝福與期待，相約明年春暖後見面吧！歡迎光臨『張宅』我們的寶貝們。





