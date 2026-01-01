謝京穎懷孕「夢到一堆蛇」！雙胞胎「真實性別」曝光…夫妻都猜錯

謝京穎、Energy書偉分享性別趴影片，公開雙胞胎真實性別。翻攝自IG



謝京穎與Energy張書偉2023年登記結婚，2024年6月補辦婚禮，夫妻倆在去年12月中旬驚喜宣布懷上雙胞胎，備受外界祝福。謝京穎今（1/1）在元旦曬出性別趴影片，揭曉肚子裡的雙胞胎真實性別。

昨天是2025年最後一天，謝京穎在IG發文回顧一年生活點滴，感謝家人與支持者陪伴，「過了今天就都是新的開始」，文末搭配的表情符號引發網友熱烈猜測，被認為疑似提前透露寶寶性別。隔天元旦，她與張書偉同步公開性別趴影片，分享迎接新生命的重要時刻。

影片中，夫妻倆久違同框，巧合地都穿著藍色系服裝，讓外界一度認為兩人猜測寶寶是男生。張書偉笑說，因為自己沒有粉紅色的衣服，藍色「比較好搭配」，並以家中有三個兄弟為由，直覺認為是男孩；謝京穎則反駁表示自家三姊妹居多，夫妻互動逗趣。

謝京穎也分享，自己在確定懷孕後幾天曾做過一個特別的夢，夢中出現大量蛇的畫面，讓她一度更加篤定腹中雙胞胎是男生。不過，夫妻倆也一致表示，無論男生或女生都能欣然接受，健康平安才是最重要的事。

性別揭曉環節中，夫妻倆緊張刺破氣球，當粉紅色氣球飛出瞬間，雙胞胎性別正式揭曉為「女生」。謝京穎當場瞪大雙眼、開心拍手，張書偉則露出驚訝表情，一度摀嘴難以置信，隨後兩人甜蜜擁抱，幸福氛圍藏不住。

夫妻倆都猜雙胞胎是兒子，答案揭曉是女生。翻攝自IG

事後，謝京穎發文寫下心情，表示「其實男生女生都好，因為你們都是我們的寶」，並笑稱老公正式「入住女子宿舍」，更幽默形容「老公的前世情人來了一次還兩個」。貼文曝光後，立刻湧入大量粉絲留言祝賀，為夫妻倆迎接雙胞胎女兒獻上滿滿祝福。

