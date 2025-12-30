謝京穎懷雙胞胎「孕肚首曝光」！《好運來》殺青後暫停演戲 甜喊：等我回歸

四季線上/林佩玟報導

32歲謝京穎與大13歲老公張書偉在結婚兩週年之日，宣布懷上雙胞胎，湧入大票好友和網友們祝福。而在公開喜訊之前，就被許多眼尖的觀眾發現，謝京穎在民視八點檔《好運來》突然身形變得圓潤、小腹也微微隆起，當時可能因習俗還不能公開，經紀公司僅回覆京穎可能因工作滿檔忙碌，導致螢光幕上顯得水腫，沒想到拍戲當下早已懷有身孕。謝京穎近日也在社群平台分享近況，曬出懷雙胞胎的孕肚美照，並透露已開始休假安胎了。

謝京穎與張書偉在結婚兩週年之日，宣布懷上雙胞胎。/翻攝謝京穎FB

謝京穎25日在貼文中表示，聖誕節當天因天氣變冷，選擇在家度過節日，笑說幸好平安夜有被朋友帶出門感受節慶氣氛，吃了好吃的餐點與近期喜愛的雞蛋糕，直呼「整個是身心靈充滿電的一天」，同時PO出多張美照，謝京穎穿著連身長裙配短大衣外套，氣色看起來非常紅潤，目前孕肚則還不明顯。

謝京穎宣布懷雙胞胎後，首次曝光孕肚照。/翻攝謝京穎FB

而謝京穎將暫時停下演藝工作，好好休息安胎，坦言《好運來》殺青那瞬間覺得還演得不夠過癮，但現階段的她有更重要的角色要扮演。謝京穎也透露肚子裡的小寶貝們簡直是報恩來著的，沒有任何身體不舒服的狀況，讓她能順利拍完《好運來》到劇終，也期待未來在戲劇上能有更多不同以及全新的挑戰，並向粉絲喊話「等我回歸！」

謝京穎《好運來》殺青後開始休息安胎，向粉絲喊話「等我回歸」。/翻攝謝京穎FB

謝京穎當時拍攝《好運來》後期身形變圓潤、小腹隆起，引網友猜測懷孕，沒想到是真的。/翻攝謝京穎FB

32歲謝京穎與大13歲老公張書偉在結婚兩週年之日，宣布懷上雙胞胎。/翻攝謝京穎FB

