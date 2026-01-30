謝京穎懷雙胞胎「被監控」 羞曝「哥哥」每天陪洗澡

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎2023年與Energy成員張書偉登記結婚，隔年補辦婚禮，去年底宣布懷雙胞胎女娃。她昨(29日)在臉書分享懷孕後的真實日常，畫面甜到不行。

謝京穎曬出2張「難得美美的打扮出門工作」的自拍照，氣色好到完全看不出是孕婦，狀態維持的相當好。不過，比起工作造型，真正讓她融化的，是一回到家迎接她的「貓咪大陣仗」。她笑說，門才一打開，「兩個小喵寶貝立刻撲上來不停喵喵叫」，彷彿在控訴媽媽怎麼可以出門這麼久。

謝京穎提到，自從懷孕後，家裡的貓咪「哥哥」行為大轉變，像是自動切換成保鑣模式，不只變得超黏人，還充滿保護慾，她說：「哥哥現在每天一定要陪我洗澡。」連她上廁所都要全程跟隨，門一關上就立刻啟動「喵喵叫＋抓門」攻勢，堅持不能有任何隔閡。

看著兩隻貓咪「哥哥」和「呀呀」一個黏、一個暖的反差萌反應，謝京穎感性表示「貓貓真的超有靈性」，她覺得毛孩們的改變，就像是也在一起期待新生命的到來。隨著肚子一天天變大，她也開始幻想未來畫面，「她們和喵寶貝們相處在一起的模樣，才光想我就覺得好療癒呀」。

