謝京穎懷雙馬寶辦性別趴！貼文1細節疑洩寶寶性別 網狂猜「這答案」

記者宋亭誼／綜合報導

女星謝京穎與男團「Energy」成員張書偉結婚2年，本月驚喜宣布懷上雙胞胎，寶寶性別引發外界揣測。她今（31）日在社群針對2025年有感而發，同時回顧這一年的心境轉變，然而，她文末出現的表情符號卻引來網友瘋猜寶寶性別。

謝京穎與張書偉的孩子性別掀起討論。（圖／翻攝自謝京穎IG）

謝京穎今（31）日曬出疑似舉辦性別趴的照片，但並未公布寶寶性別。她形容12月是充滿愛與祝福的一個月，從戲劇角色殺青後，她格外珍惜與家人相處的每個時刻，「能充滿在有愛的家庭是我的幸運，創造屬於自己未來有愛的家庭是我該做的努力」，因此她決定讓平凡的日子都帶有滿滿儀式感。

廣告 廣告

謝京穎文末的表情符號耐人尋味。（圖／翻攝自謝京穎IG）

謝京穎滿懷感激向2025年道謝，也提前送上新年祝福，期許未來能迎來更多美好與驚喜，文章最後，謝章穎hashtag寫下「我們來啦」，並附上一個女孩及兩個寶寶的表情符號，貼文曝光後，網友將目光聚焦於她使用的貼圖上，還因此在留言區爭論不休，一派網友認為，謝京穎懷的是龍鳳胎，也有網友表示「看來是兩個弟弟」，寶寶性別再次掀起討論。

更多三立新聞網報導

張書偉升格二寶爸！前女友勇兔談「閃兵爭議」搖頭回應 突宣布年前動刀

明北京二婚Mandy！汪小菲「5豐富情史」全被扒 此生最愛是她

高雄跨年／台鋼雄鷹啦啦隊來了！安芝儇奶音烙3字客語 粉絲全融化

丈夫驟逝女兒又離家！八點檔女星帶傷上陣 身心崩潰認：講幾句話就會揣

