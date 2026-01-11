謝京穎挺孕肚力挺老公書偉！台下突「血流不止」親揭背後原因

謝京穎昨（10）日挺孕肚現身台北小巨蛋。（圖／翻攝自謝京穎Threads、相信音樂提供）





天團「Energy」昨（10）日晚間於台北小巨蛋舉行「ALL IN 全面進擊」演唱會，日前驚喜宣布懷上雙胞胎的謝京穎也到場力挺老公書偉，夫妻感情相當甜蜜，豈料，謝京穎事後在社群平台透露，她在過程中不僅哭到眼淚止不住，就連鼻血都流不停。

謝京穎近日證實肚中的寶寶是2個女兒，如今已懷孕數月，謝京穎昨日也挺著孕肚現身，沒想到，她不僅被演出內容感動到眼淚止不住，又因為服用抗凝血劑而鼻血狂流不停，「今天直接是狂滴到襪子、鞋子都是」。

廣告 廣告

謝京穎透露，自己雖然已快速將鼻血擦乾，但尚未完全止血，只好不得已婉拒了一些合照要求，「因為我的鼻血要滴下來了，我真的覺得很醜很好笑，所以原諒我。」貼文曝光後，不少粉絲都留言關心：「哎呦～請橘子保重身體」、「橘子多保重，今天散場有遇到你，保重身體多休息，媽媽真的很偉大。」

事實上，書偉昨日在演出時當場甜吻謝京穎的手，更放閃告白「老婆我愛你」，瞬間閃瞎全場，而已升格人父的團員們也不忘虧他表示，等到雙胞胎女兒出生，他在家中的地位將比貓咪還低，書偉也笑回「我心甘情願」，足見即將成為人父的喜悅。



【更多東森娛樂報導】

●Energy書偉妻懷雙胞胎！曝光「超不科學辣照」網狂讚

●謝京穎揭曉雙胞胎性別！「合體書偉全猜錯」現場反應曝光

●遭蔡依林提告！酸民網紅搬法條嗆違法 慘遭光速打臉

