謝京穎挺孕肚看Energy「血流不停」 沿路被拍照急發文致歉

謝京穎看挺孕肚看Energy狂流鼻血，沿路被目擊急拍謝發文。（資料圖／陳俊吉攝）

32歲八點檔女星謝京穎2023年與男團Energy成員張書偉結婚，並在去（2025）年12月宣布懷孕喜訊。而Energy近日在台北小巨蛋開演唱會，謝京穎也挺著孕肚到場支持，不過途中竟發生「流血」意外，而且血流不止被其他民眾驚見，讓她急忙發文致歉。

謝京穎11日凌晨在社群分享看演唱會的心得，透露自己在最後感動到哭，想不到淚流不止的同時，鼻血竟也流不停，因此應驗了孕媽媽的傳聞，「孕婦很容易流鼻血是真的，因為懷雙寶吃了抗凝血劑，最近已被這鼻血嘩啦啦嚇過好幾回」。

廣告 廣告

不過尷尬的是，她的鼻血狂滴到襪子、鞋子，儘管迅速擦乾血漬，但鼻子還沒完全止血，甚至散場時被沿路民眾目擊並拍照，擔心被拍到的照片不好看，讓她抱歉說道：「因為我的鼻血要滴下來了，我真的覺得很醜很好笑，所以原諒我…我要回家睡覺了晚安。」

貼文曝光後，引來許多網友留言關心，「看到妳一直在扶杜子，我都替妳緊張了」、「今天散場有遇到妳，保重身體多休息，媽媽真的很偉大」、「懷雙寶真的真的不容易，辛苦了」、「看你爬樓梯有點替你擔心」、「沒關係的，沒有看過懷雙寶還能這麼漂亮的」。

此外，謝京穎先前在12月18日結婚2周年時，宣布懷有雙胞胎，「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福」。今年元旦夫妻倆則公開寶寶的性別，兩人原以為都是小男孩，結果寶貝們都是女孩，令兩人又驚又喜，謝京穎更笑說：「恭喜老公入住女子宿舍，老公的前世情人來了一次還兩個。」

更多中時新聞網報導

冬日療癒系旅遊 萌寵相伴吃好料

陳孟賢鼻子進場維修 治病兼盼歌聲更通透

親子關係遭質疑 陳昭姿反轟陳培瑜失格