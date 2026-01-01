謝京穎揭曉雙胞胎性別！「合體書偉全猜錯」現場反應曝光

謝京穎、書偉為寶寶舉辦性別派對。（圖／翻攝自謝京穎IG）





男團「Energy」成員書偉與女星謝京穎結婚2年，夫妻倆上月曬超音波照驚喜宣布懷上雙胞胎，將於今年春暖後迎來新成員。謝京穎今（1）日在社群揭曉寶寶性別，幸福寫下：「其實男生女生都好，因為你們都是我們的寶」。

謝京穎稍早在IG曬出性別派對的片段，只見她與書偉兩人都身穿藍色衣服，猜測懷中的寶寶性別是「男生」，書偉笑說：「因為沒有粉紅色的衣服，藍色比較好搭配」，加上因為家中有3個男生，因此猜測是2個兒子。

書偉與謝京穎一同揭曉寶寶性別。（圖／翻攝自謝京穎IG）

謝京穎則分享，在確定懷孕後過幾天夢裡就出現一堆蛇，才會猜測寶寶是男孩，最後夫妻倆一同戳破氣球，氣球中出現粉紅色的小球，揭曉懷中的寶寶是2個女兒，讓她相當驚喜嗨喊：「恭喜老公入住女子宿舍」。

謝京穎也趁著新年第一天與大家分享喜訊，「這是送給寶寶們第一份的儀式感，以及我們即將進入下個階段的期待」，笑說第一次看到爸媽在性別趴都穿同一種顏色的服裝，「其實男生女生都好，因為你們都是我們的寶」。



