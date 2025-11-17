謝京穎搏命拍溺水戲！冷到全身痙攣 楊皓崴救完人竟倒地昏迷

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

演員謝京穎、陳家逵、楊皓崴近日在8點檔《好運來》中演出的泳池溺水戲，情節驚險又充滿反轉。劇中謝京穎飾演的「可薇」遭陳家逵（飾演蕭志偉）設計下藥昏迷，讓她必須在「冰泉」中搏命演出，冷到全身痙攣，而楊皓崴也在救人後體力不支倒地，讓觀眾心疼不已。

《好運來》楊皓崴（右）一看到謝京穎（左）溺水立刻奮身跳進冰泉，畫面緊張指數爆表。（圖／民視提供）

謝京穎表示，雖然她沒有恐懼下水，但這次天氣環境和劇情讓她產生極大的恐懼，因為這次在冰泉拍攝，水又深又冷，加上要長時間閉氣，讓她的身體難以適應，一直發抖，肚子痙攣，「這真的太冷了，我連在水裡等一秒都沒辦法！」每當導演一喊卡，她都必須立刻衝去沖熱水。

雖然陳家逵在劇中展現出心狠手辣的一面，但他坦言，演出時內心其實很掙扎，「要假裝抽筋引她下水，然後還要把她壓在水裡，那種良心不安和執行任務的矛盾情緒是很糾結的。」他也稱讚謝京穎敬業，表示兩人在冰冷的水中為了不同目的互相拉扯，讓這場戲的張力十足。

《好運來》陳家逵假裝溺水，再拉謝京穎落水，場面驚險。（圖／民視提供）

至於隨後趕到的楊皓崴，在劇中奮不顧身跳水將謝京穎救起並進行 CPR，但在成功救人後，卻因為身體虛弱及巨大的精神壓力，體力徹底透支，開始胸痛、臉色蒼白，最終竟當場倒地昏迷。楊皓崴透露，為了表現出子峰耗盡心力、瀕臨倒下的真實感，他特地在拍攝前在現場連跑好幾圈，讓自己身體達到極度疲憊的狀態，「子峰是一個身體不好但內心很堅強的人，他必須用盡所有力氣去救可薇，倒下的那一刻是完全放盡了。」





