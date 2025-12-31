謝京穎新年文「1細節」疑洩雙馬寶性別！ 感性喊：充滿在有愛的家庭是幸運

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

女星謝京穎2023年甜嫁男團Energy成員張書偉，兩人於去年6月舉辦婚禮，並在本月驚喜宣布懷上雙胞胎寶寶，她在今（31）日透過社群感性發文，表示「2025最後一個月，充滿著滿滿的愛與祝福，相信新的一年一樣會有滿滿的驚喜」，並在文末附上一個女孩及兩個寶寶的表情符號，貼文曝光後，不少網友認為是在暗示寶寶性別，意外掀起一波猜測討論。

女星謝京穎2023年嫁給男團Energy成員張書偉，兩人在本月驚喜宣布懷上雙胞胎寶寶。（圖／謝京穎IG）

謝京穎在IG、臉書等社群平台曬出疑似舉辦「雙馬寶」性別派對的照片，表示2025最後一個月充滿著滿滿的愛與祝福，她透露，12月從角色殺青回歸生活後，開始頻繁紀錄日子碎片，自己相當珍惜與家人相處的每個時刻，並努力將每個小日子都過的儀式感滿滿，「能充滿在有愛的家庭是我的幸運，創造屬於自己未來有愛的家庭是我該做的努力」。

謝京穎滿懷感激的回顧今年一整年，「謝謝2025年所有的酸甜苦辣、喜怒哀樂，過了今天就都是新的開始，相信新的一年一樣會有滿滿的驚喜」，並提前預祝眾人新年快樂，雖然未公布寶寶性別，但她在文末打上「期待滿滿的2026、我們來啦」標籤，還附上一個女孩及兩個寶寶的表情符號。

謝京穎文末的表情符號引發討論。（圖／謝京穎IG）

貼文曝光後，網友將目光聚焦在表情符號上，紛紛猜測寶寶的性別，「男生女生都好，但我猜是弟弟」、「是龍鳳胎嗎」、「感覺是兩位小公主」、「看來是兩個弟弟」、「我猜是準女生」、「龍鳳胎也不錯，太強了」。

