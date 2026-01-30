謝京穎曬懷孕美照！曝懷雙胞胎「天天被監控」：上廁所也不放過

謝京穎分享懷孕生活。（圖／翻攝自謝京穎臉書）





八點檔女星謝京穎與Energy成員書偉2023年結婚，在男方捲入閃躲兵役案後，去年底夫妻倆宣佈迎來雙胞胎女兒喜訊；她昨（29）日在社群分享懷孕後的生活點滴，直呼家中兩隻小貓咪很有靈性，每天都會緊跟陪伴，還會先徵求同意才跳到身上。

謝京穎昨日在臉書發文，曬出難得打扮美美的出門工作照，穿著米白色系平口毛衣與休閒長褲，露出纖細鎖骨與精緻臉蛋：「一回來兩個小喵寶貝立刻撲上來不停喵喵叫，自從懷孕後，哥哥現在每天一定要陪我洗澡，連我上廁所也不放過、不能關門，一關起來就立刻喵喵叫抓門。」

其中一隻貓咪行為也變得更溫柔，不會突然亂跳到謝京穎身上：「會先伸手碰我的腳，看著我的臉詢問我的意願，我說上來、拍拍我的腿，牠才會動作，這些過程真的超級可愛。」家中貓咪們超有靈性，彷彿跟她一樣一起期待著雙胞胎出生：「想像未來她們和喵寶貝們相處在一起的模樣，才光想我就覺得好療癒呀！」

