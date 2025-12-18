娛樂中心／巫旻璇報導

女星謝京穎忙著八點檔《好運來》的拍攝行程。日前有眼尖網友注意到，謝京穎近來身形似乎略顯圓潤，小腹微微隆起，引發外界揣測是否有好消息。沒想到，今（18日）她親自公開喜訊，宣布懷上雙胞胎，消息曝光後立刻湧入大量粉絲留言祝賀。





張書偉捲閃兵風波暫停工作！謝京穎好孕來「報喜懷雙胞胎」甜喊：多新成員

謝京穎（左）懷上雙胞胎。（圖／翻攝自謝京穎臉書）





謝京穎日前拍戲因身穿合身剪裁的洋裝登場，腹部線條略顯明顯，加上臉型看來比以往圓潤，讓不少觀眾私下猜測是否「好事將近」。對此，謝京穎日前才透過經紀公司回應，解釋是因為拍戲行程緊湊、長時間未能充分休息，導致身體出現水腫狀況，並否認懷孕傳聞。沒想到今（18日）她親自對外報喜，證實懷上雙胞胎，消息一出立刻引發粉絲湧入留言區送上祝福。

廣告 廣告





張書偉捲閃兵風波暫停工作！謝京穎好孕來「報喜懷雙胞胎」甜喊：多新成員

謝京穎(左)穿著貼身剪裁的洋裝，略微凸出的腹部與圓潤臉型引來外界揣測「有好消息了」。（圖／民視新聞資料照）









謝京穎今（18日）發文分享，今天是夫妻倆結婚兩週年，也向大家報告懷孕喜訊，「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福。」也相信有孩子們的陪伴未來會更加美好。最後，謝京穎也向雙胞胎喊話：「帶著愛我們的大家給予的祝福與期待，相約明年春暖後見面吧！歡迎光臨『張宅』我們的寶貝們」。

















原文出處：謝京穎結婚兩年好孕來「宣布懷上雙胞胎」！預產期曝光「1次2個雙馬寶」

更多民視新聞報導

許允樂閃嫁小6歲李玉璽！前夫張兆志「13字心聲曝」全網看跪

余天才認罹癌「割攝護腺」！李亞萍驚爆「罹患失智症」最新病況曝

余祥銓爆「鬧分家」！李亞萍怒轟「大逆不道」衝突原因全攤牌

