四季線上／韋冠宇 報導

螢幕夫妻檔張書偉和謝京穎結婚兩年，終於迎來即將為人父母的好消息，謝京穎日前宣布懷上雙胞胎，在今（2026）年第一天也大方公開孩子性別，並喊話張書偉「恭喜入住女子宿舍」，再次引來粉絲及圈內好友道賀。

謝京穎腹中「雙馬寶」性別開獎！夫妻都猜錯網友笑稱：張書偉輸了

32歲女星謝京穎從啦啦隊出道，近幾年將演藝重心移往民視八點檔戲劇拍攝，於2022年拍攝《市井豪門》時緣定張書偉，在《好運來》殺青之後立即宣布懷孕，不久也分享與先生張書偉共同舉辦的性別趴；開獎前張書偉表示自己這輩都是男生，謝京穎則說確定懷孕前幾天曾經夢到蛇，因此夫妻都猜測謝京穎懷的是男孩。

兩人共同揭曉結果，證實腹中雙胞胎為女孩，都驚喜到說不出話，影片下方也很快湧入大批粉絲道賀，為這對螢幕夫妻即將成為新手爸媽感到開心。由於謝京穎也身為家中三姊妹之一，便有網友打趣表示「書偉家的基因戰輸橘子家的基因」，成了另類趣談。

圖片來源／謝京穎 Orange 臉書粉專

