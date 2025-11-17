謝京穎被設計「冰泉溺水」！楊皓崴CPR救完竟昏迷倒地

娛樂中心／王靖慈報導

32歲女星謝京穎近期在民視八點檔大戲《好運來》中備受討論。在劇中，她飾演的可薇被陳家逵飾演的蕭志偉設計先下藥，再誘騙下水、壓進「冰泉」中昏迷，最後則是被楊皓崴飾演的子峰救起。由於拍攝場景水溫極低，謝京穎只能硬著頭皮投入演出，事後也讓她於個人IG自我打氣寫下：「今天的我真的很棒」。





謝京穎「冰泉溺水」搏命拍到冷痙攣！楊皓崴盡心搭救竟胸痛昏迷倒地

謝京穎分享拍攝泳池溺水戲的感受。（圖／民視新聞網）

謝京穎分享拍攝「泳池溺水戲」時的感受，坦言這場戲帶來「極大的恐懼」。她平時不怕水，但當天天氣環境與現場水溫過低，讓她聽到導演喊卡後，就得立刻衝去沖熱水。她無奈表示：「真的太冷了，我連在水裡等一秒都不行！」拍到後來不斷發抖、肚子痙攣。且劇情又要求她得長時間閉氣，讓她覺得能撐下來實在不容易，也算是證明了自己的專業。

謝京穎「冰泉溺水」搏命拍到冷痙攣！楊皓崴盡心搭救竟胸痛昏迷倒地

《好運來》演員陳家逵（左）假裝溺水，再拉謝京穎（右）落水，畫面相當驚險。（圖／民視新聞網）

在這場戲中，反派蕭志偉則是先下安眠藥，再假裝抽筋誘可薇下水，最後要把人壓進水裡。讓飾演的陳家逵表示，角色雖然狠，但演的時候其實心裡很掙扎：「要假裝抽筋又要把她壓下去，那種良心不安跟角色任務的矛盾，是很糾結的。」他也稱讚謝京穎相當敬業，兩人在冰冷的水裡互相拉扯，讓畫面張力十足。

謝京穎「冰泉溺水」搏命拍到冷痙攣！楊皓崴盡心搭救竟胸痛昏迷倒地

《好運來》演員楊皓崴（上）泳池邊救謝京穎（下），一刻不鬆懈。（圖／民視新聞網）

謝京穎「冰泉溺水」搏命拍到冷痙攣！楊皓崴盡心搭救竟胸痛昏迷倒地

楊皓崴（右）一看到謝京穎（左）溺水立刻奮身跳進冰泉，畫面緊張指數爆表。（圖／民視新聞網）

而楊皓崴飾演的子峰趕到後，也是立刻跳入水中將可薇救起並做 CPR。然而成功救人後，他因身體虛弱與高度壓力出現胸痛、臉色發白，最後當場倒下昏迷。楊皓崴則透露，為了讓子峰「累到撐不住」的狀態更真實，他在拍攝前特地在現場繞場跑了好幾圈，讓身體先進入極度疲憊。如今劇情迎來子峰心臟病發，成為劇情發展的重要轉折點，讓觀眾更加期待接下來的故事發展。





