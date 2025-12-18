謝京穎證實懷雙胞胎！疑「一口氣植入2胚胎」 公司鬆口：意外的到來

記者宋亭誼／台北報導

謝京穎與男團「Energy」成員張書偉2023年結婚，日前被網友發現身形圓潤疑似有喜，今（18）日恰逢結婚兩週年，謝京穎親口證實懷上雙胞胎，喜訊一出湧入各界祝福。至於外界好奇雙胞胎是否為人工做的？謝京穎也透過公司低調回應了。

謝京穎公司回應懷孕喜訊。（圖／民視提供）

謝京穎今（18）日在臉書寫下「我們家一次多了兩個新成員」，證實懷上雙胞胎，同時感性喊話寶寶：「謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福。」而張書偉10月底涉嫌閃兵遭逮，拘提到案後最終以50萬交保，演藝事業因此陷入低潮，不過謝京穎確信，寶寶的到來會讓夫妻倆變得更美好且充滿希望。

謝京穎去年透露自己正在打排卵針，因為取卵數達到33顆所以修復期比較長，也坦言自己一直都有凍卵的念頭，但因為身體不適狀況會影響到工作，所以一直無法進行，直到結婚後才被醫生推薦可以改做「凍胚胎」。

不過謝京穎公司鳳凰藝能表示：「雙胞胎是意外的到來，真的很驚喜。真的是好運來、『好孕來』」，強調現階段最重要的是謝京穎一家四口平安健康，公司未來工作安排也將以她的健康為優先，行程保持彈性，讓藝人在需要休息時能夠安心調整。

鳳凰藝能回應：

謝京穎、張書偉在結婚週年之際迎來「雙倍驚喜」，對我們而言也是一份滿滿的喜悅與感動。誠摯恭喜兩位，將彼此的愛昇華，迎接兩個小生命的到來。

接下來最重要的，是一家四口平安健康，媽媽能夠安心、舒服地度過孕期，寶寶們也能穩定成長。我們也期待他們在忙碌的生活中，依然保有笑容與默契，彼此體諒、相互扶持，把日子過得踏實而溫暖。

身為經紀公司，鳳鳳藝能將以最實際的方式全力支持，未來工作安排將以健康為優先，行程保持彈性，讓藝人在需要休息時能夠安心調整。

祝福他們把每一天都當成值得紀念的日子，從兩個人，走向更完整、更閃耀的家庭，再次獻上最真誠的恭喜。

