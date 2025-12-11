謝京穎身形大變「小腹凸起」網瘋猜好孕來！經紀公司回應了

娛樂中心／巫旻璇報導

Energy成員張書偉日前因「閃兵」風波遭逮，演藝工作全面按下暫停鍵；而愛妻謝京穎仍忙於《好運來》拍攝。近日卻有網友發現，她的身形似乎比過去更加圓潤，小腹微微隆起，疑似懷孕的討論在網路上蔓延。對此，謝京穎透過經紀公司回應，強調自己只是工作滿檔導致水腫，近期為了趕拍戲分，幾乎沒有休息。





張書偉（右）2024年與謝京穎（左）結婚。（圖／翻攝自謝京穎臉書）





女星謝京穎在八點檔《好運來》飾演的可薇角色即將面臨重大風暴，與子峰（楊皓崴飾）及海生（翁家明飾）之間也會碰撞出多場精彩對戲。在劇中，謝京穎穿著貼身剪裁的洋裝，略微凸出的腹部與圓潤臉型引來外界揣測「應該是有好消息了」。對此，謝京穎所屬鳳凰藝能也出面說明：「謝京穎一直在工作，近期《好運來》也要完結篇了，正在趕拍中；可能因為工作忙碌，所以螢光幕上顯得水腫」。

謝京穎(左)穿著貼身剪裁的洋裝，略微凸出的腹部與圓潤臉型引來外界揣測「應該是有好消息了」。（圖／民視新聞資料照）





至於與老公張書偉的生子計畫，謝京穎去年 11 月《好運來》開鏡時曾透露，婚宴結束後夫妻倆迅速投入各自工作，因此一切順其自然。她當時臉部水腫，是因剛完成凍卵療程，31歲的她共取出33顆卵子，謝京穎分享取卵當天過程，並以「一切都是最好的安排」為開頭透露，整個療程都需要搭配生理週期才能進行，取卵手術日剛好也是張書偉生日，由於取卵數量多達33顆，所以身體修復時間也比一般來得長，謝京穎感性表示，「這個日子成了我們最難忘的經歷，平凡的度過最有意義的人生大事」。













