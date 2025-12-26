謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」

記者趙浩雲／台北報導

女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。



謝京穎在貼文中表示，因天氣轉冷，選擇窩在被窩裡度過今年的聖誕節，平安夜則被朋友帶出門感受節慶氣氛，享用美食與近期最愛的雞蛋糕，讓她直呼身心靈都被充滿電。她也坦言，這段時間難得能放慢步調休息，「真的好久沒有分享休假的生活狀態，突然有點想念。」

謝京穎分享懷雙寶現況。（圖／翻攝自臉書）

謝京穎以輕鬆語氣向粉絲報告母子三人的狀況，並寫下「我們三個都很好喔」，字裡行間洋溢準媽媽的幸福心情，也讓不少網友留言祝福她孕期順利、平安迎接雙寶到來。

