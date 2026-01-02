謝京穎雙胞胎性別揭曉！ 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍

謝京穎與張書偉在結婚兩週年，宣布懷雙胞胎。/翻攝謝京穎FB

32歲女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是女生。 2026年的第一天與大家分享幸福，這是送給寶寶們第一份的儀式感，以及我們即將進入下個階段的期待。」

謝京穎與大13歲老公張書偉在結婚兩週年之日，宣布懷上雙胞胎，在公開喜訊之前，就被眼尖的觀眾發現，謝京穎在民視八點檔《好運來》突然身形變得圓潤、小腹也微微隆起，當時未公開，沒想到拍戲當下已懷有身孕。

廣告 廣告

謝京穎與老公書偉都覺得寶寶應該是男生。對此，書偉解釋，由於自己家中就是3兄弟，所以直覺認為應該是男生，謝京穎則是懷孕初期曾夢到一堆蛇，因此對於寶寶性別相當有把握。

揭曉寶寶性別前兩人都緊張到不知所措，幕後的工作人員笑翻，書偉見狀也直說：「總有一天會換到你。」

書偉在確定是女兒後，更是藏不住喜悅。謝京穎坦言，「其實男生女生都好，因為你們都是我們的寶，寶貝們歡迎你們。」最後她也笑說：「恭喜老公入住女子宿舍，謝謝大家的祝福與愛護，好了，老公的前世情人來了一次還2個。」