謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍

女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是女生，「2026年的第一天與大家分享幸福，這是送給寶寶們第一份的儀式感，以及我們即將進入下個階段的期待。」

謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是女生。（圖／翻攝自謝京穎臉書）

影片中，謝京穎與老公書偉穿著藍色系的衣服，因為夫妻倆都覺得寶寶應該是男生。對此，書偉解釋，由於自己家中就是3兄弟，所以直覺認為應該是男生，至於謝京穎則是懷孕初期曾夢到一堆蛇，因此對於寶寶性別相當有把握。

不過，揭曉前兩人都緊張到不知所措，讓幕後的工作人員笑翻，書偉見狀也直說：「總有一天會換到你。」而在倒數10秒後，氣球戳破的那一刻，夫妻倆都看到粉色氣球都露出了驚訝的表情，而書偉在確定是女兒後，更是藏不住喜悅。謝京穎坦言，「其實男生女生都好，因為你們都是我們的寶，寶貝們歡迎你們。」最後她也笑說：「恭喜老公入住女子宿舍，謝謝大家的祝福與愛護，好了，老公的前世情人來了一次還2個。」

寶寶性別揭曉後夫妻倆都相當驚喜。（圖／翻攝自謝京穎臉書）





