謝京穎「冰泉溺水」搏命！冷到痙攣險休克

謝京穎、陳家逵、楊皓崴在民視8點檔《好運來》上演泳池溺水戲，謝京穎飾演的「可薇」遭陳家逵飾演的蕭志偉設計下藥昏迷，讓她必須在「冰泉」中搏命演出，冷到全身痙攣，直言是「極限挑戰」，楊皓崴則是在救人後體力不支倒地，讓觀眾心疼不已。

謝京穎表示，雖然沒有恐懼下水，但這次天氣環境和劇情讓她產生極大的恐懼，知道水真的很深，還要在水裡要長時間閉氣，真的滿恐懼的，加上很冷，一直發抖，肚子痙攣。她透露，由於拍攝場地是「冰泉」，水溫極低，身體完全無法適應，「這真的太冷了，我連在水裡等一秒都沒辦法！」每當導演一喊卡，她都必須立刻衝去沖熱水，能撐過來覺得自己很棒。

陳家逵飾演的反派「阿偉」則對可薇趁機下安眠藥，還假裝抽筋引誘可薇下水，再將其壓入水中導致昏厥。陳家逵表示，雖然劇中角色心狠手辣，但他演出時內心其實很掙扎，「要假裝抽筋引她下水，然後還要把她壓在水裡，那種良心不安和執行任務的矛盾情緒是很糾結的」，他也稱讚謝京穎的敬業，表示兩人在冰冷的水中為了不同目的互相拉扯，讓這場戲的張力十足。

劇中楊皓崴趕到後，奮不顧身跳水將可薇救起並進行 CPR。不過在成功救人後，卻因為身體虛弱及巨大的精神壓力，體力徹底透支，開始胸痛、臉色蒼白，最終竟當場倒地昏迷。楊皓崴透露，為了表現出子峰耗盡心力、瀕臨倒下的真實感，他特地在拍攝前在現場連跑好幾圈，讓自己身體達到極度疲憊的狀態，以真實演出虛弱、胸痛和臉色蒼白，「子峰是一個身體不好但內心很堅強的人，他必須用盡所有力氣去救可薇，倒下的那一刻是完全放盡了。」

