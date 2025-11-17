謝京穎《好運來》遭下藥！冰泉中溺水

《好運來》楊皓崴（右）看到謝京穎（左）溺水立刻奮身跳進冰泉。（圖／民視）

《好運來》中謝京穎飾演的「可薇」遭陳家逵（飾演蕭志偉）設計下藥昏迷，讓謝京穎必須在「冰泉」中搏命演出，冷到全身痙攣，直言是「極限挑戰」。

謝京穎表示，雖然她沒有恐懼下水，但這次天氣環境和劇情讓她產生極大的恐懼。知道水真的很深，還要在水裡要長時間閉氣，真的滿恐懼的。加上很冷，一直發抖，肚子痙攣。她透露，由於拍攝場地是「冰泉」，水溫極低，身體完全無法適應。「這真的太冷了，我連在水裡等一秒都沒辦法！」每當導演一喊卡，她都必須立刻衝去沖熱水。

陳家逵飾演下藥的反派「阿偉」，他表示，雖然劇中角色心狠手辣，但他演出時內心其實很掙扎。「要假裝抽筋引她下水，然後還要把她壓在水裡，那種良心不安和執行任務的矛盾情緒是很糾結的。」

劇中楊皓崴趕到後，奮不顧身跳水英雄救美，最終卻體力透支，當場倒地昏迷。楊皓崴透露，為了表現出耗盡心力、瀕臨倒下的真實感，他特地在拍攝前在現場連跑好幾圈，讓自己身體達到極度疲憊的狀態，這樣演出來的虛弱、胸痛和臉色蒼白才能更真實。

