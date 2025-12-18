謝京穎、張書偉迎雙胞胎 公司發聲認：意外的到來

藝人謝京穎與男團Energy成員張書偉宣布升格當父母的好消息。（圖／Kvision 海外婚紗婚禮團隊提供）





藝人謝京穎與男團Energy成員張書偉在2023年登記結婚，並在隔年6月補辦婚禮。先前她曾曬出凸肚照，透露完成冷凍胚胎的療程。沒想到在今（18）日無預警宣布懷雙胞胎的好消息。對此，經紀公司也回應了。

謝京穎在結婚兩週年紀念日宣布，「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福。」並曬出與張書偉拿著超音波的合照，「相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望。」

謝京穎所屬鳳鳳藝能透露雙胞胎是意外到來，「對我們而言也是一份滿滿的喜悅與感動。」公司提到，未來工作安排將以謝京穎健康為優先，讓她可以安心、舒服地度過孕期，「祝福他們把每一天都當成值得紀念的日子，從兩個人，走向更完整、更閃耀的家庭，再次獻上最真誠的恭喜。」



