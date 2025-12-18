謝京穎「植入1胚胎」卻有了雙馬寶！傳張書偉家族有雙胞基因

張書偉(左)、謝京穎。(資料照，記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕今(18)日是謝京穎和張書偉結婚2週年紀念，他們選在今天宣布懷孕喜訊，而且是雙胞胎。謝京穎去年曾經凍卵，當時取了33顆卵子，也完成冷凍胚胎療程，這次懷孕其實只植入一顆胚胎，會懷雙胞胎算是「意外的驚喜」，據悉張書偉家族就有此基因。

根據茂盛醫院指出，植入一顆胚胎變成雙胞胎指的是「同卵雙胞胎」，機率較低、約1/250，這要看一顆胚胎有沒有可能分裂成2顆胚胎；如果家族曾有同卵雙胞胎，機率上會比較高。

謝京穎近期演出民視八點檔《好運來》，卻因臉型變圓、小腹微隆以及一頭明顯的「布丁頭」被懷疑「好孕來」，如今八點檔殺青，她昨缺席殺青酒，今天就跟張書偉一起宣布「雙馬寶」好消息，他們開心直呼：「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運。」

